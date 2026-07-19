В Орловской области «владельца» свалки нашли по ученической тетради

19.7.2026 | 14:01 Закон и порядок, Новости

Суд обязал мужчину убраться в течение месяца.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Залегощенский районный суд Орловской области удовлетворил иск Орловского природоохранного межрайонного прокурора к местному жителю о понуждении устранить нарушения природоохранного законодательства.

В мае 2026 года государственные инспекторы КУ ОО «Ломецкое лесничество» выявили факт загрязнения территории вблизи лесного участка, находящегося в федеральной собственности. При обследовании установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,15 гектара образовалась несанкционированная свалка. Среди отходов обнаружены солома, шифер, навоз, доски, стулья, пластик, линолеум, детские игрушки и прочий мусор. Отходы размещены навалом, хаотично, прямо на незащищенной почве, что создает угрозу пожарной и санитарной безопасности лесов.

Земельный участок с июня 2023 года принадлежит агрокомпании и относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Однако в ходе проверки на месте свалки была найдена ученическая тетрадь с именем ответчика, а сам гражданин дал объяснения, в которых признал, что именно он вывозил и сбрасывал бытовые отходы на этот участок.

Суд обязал мужчину в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу ликвидировать несанкционированную свалку. В доход бюджета Залегощенского района взыскана государственная пошлина в размере 3 000 рублей.

ИА “Орелград”


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