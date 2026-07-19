Транспортной компании придется заплатить за шрам с осколками

Жительница Орловской области, пострадавшая в ДТП, отсудила компенсацию.

Урицкий районный суд Орловской области частично удовлетворил иск к ООО «Федеральная транспортная компания «Сотранс» о компенсации морального вреда. Поводом стало дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 19 сентября 2025 года по вине сотрудника компании.

Водитель КамАЗа, принадлежащего ООО «ФТК «Сотранс», нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Поло», в результате чего произошло столкновение. Женщина-водитель легковушки получила телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью. Диагностированы переломы костей носа, рвано-ушибленные раны. Впоследствии на лице остался шрам, который невозможно устранить из-за наличия осколков.

Водитель грузовика признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 5 000 рублей. На момент ДТП он состоял в трудовых отношениях с компанией и исполнял свои служебные обязанности.

Истец просила взыскать с компании 100 000 рублей компенсации морального вреда. Представитель пострадавшей пояснил, что женщина трудоустроена, работает на виду у людей, и оставшийся на лице шрам вызывает у нее дискомфорт, стеснение, она не может в полной мере пользоваться макияжем, испытывает физическую боль.

Представитель ответчика не оспаривал обязанность юридического лица компенсировать причиненный вред, но считал заявленную сумму завышенной.

Суд установил, что вред причинен по вине работника компании при исполнении им трудовых обязанностей, а значит, ответственность за возмещение морального вреда лежит на работодателе — ООО «ФТК «Сотранс». При определении размера компенсации суд учел степень тяжести травм, невозможность вести привычный образ жизни, наличие шрама, а также требования разумности и справедливости. Взыскано 80 000 рублей.

ИА “Орелград”