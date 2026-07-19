Орловчанку оштрафовали за нежелание возвращаться из Москвы

За нарушение обязательств по договору о целевом обучении.

Залегощенский районный суд Орловской области частично удовлетворил иск Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова к бывшей ординаторке.

В 2020 году девушка заключила договор о целевом обучении с департаментом здравоохранения Орловской области и БУЗ «Орловская областная клиническая больница». Она обязалась освоить программу ординатуры по специальности «Патологическая анатомия» в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, а после окончания обучения трудоустроиться в ООКБ. Однако больница не получила специалиста.

В 2022 году девушка успешно завершила обучение. Но не заключила трудовой договор с медицинским учреждением, нарушив свои обязательства. Вуз направил ей требование о выплате штрафа, но оно осталось неисполненным.

Изначально истец требовал взыскать 855 691 рубль — расходы федерального бюджета на обучение ответчицы. Однако суд, приняв во внимание материальное положение специалиста (она работает врачом-патологоанатомом в московской клинике, имеет на иждивении малолетнего ребенка, несет расходы на аренду жилья и кредитные обязательства), применил статью 333 Гражданского кодекса РФ и снизил размер штрафа до 425 000 рублей. Также ответчице необходимо возместить судебные расходы по уплате госпошлины в размере 22 114 рублей.

ИА “Орелград”