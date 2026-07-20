Эффект дежавю? Чем Jeland J7 удивит рынок РФ

Сегодня российский автолюбитель стал более требователен: покупка машины превратилась в строгий математический расчет.

Выход кроссовера Jeland J7 на рынок РФ происходит в удачный момент — когда чувствуется дефицит инженерной честности. Разберем новинку с точки зрения чистого прагматизма.

Дизайн и геометрия кузова

Jeland J7 идет по пути сдержанной граненой монументальности, которая не устареет быстро. За строгой эстетикой скрываются выверенные пропорции. Габариты модели: длина — 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2672 мм. Внедорожник спроектирован с полным пониманием локального контекста:

Дорожный просвет: клиренс составляет внушительные 196 мм (в комплектации «Комфорт»). В сочетании с углами въезда (21°) и съезда (29°) это позволяет уверенно съезжать на разбитую грунтовку.

клиренс составляет внушительные 196 мм (в комплектации «Комфорт»). В сочетании с углами въезда (21°) и съезда (29°) это позволяет уверенно съезжать на разбитую грунтовку. Полезный объем: багажник вмещает 584 литра в стандартном состоянии. При сложенных сиденьях второго ряда объем увеличивается до 1349 литров (в комплектации «Комфорт»), образуя практически ровный пол.

Технические характеристики

Техническая начинка Jeland J7 демонстрирует баланс между эффективностью и ресурсом.

Двигатель: рядный 4-цилиндровый турбомотор объемом 1.5 литра с непосредственным впрыском. Мощность переднеприводной версии составляет 150 л.с., полноприводной — 186 л.с. Максимальный крутящий момент в обоих случаях — 275 Нм.

рядный 4-цилиндровый турбомотор объемом 1.5 литра с непосредственным впрыском. Мощность переднеприводной версии составляет 150 л.с., полноприводной — 186 л.с. Максимальный крутящий момент в обоих случаях — 275 Нм. Трансмиссия и подвеска: крутящий момент передается на 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями «мокрого» типа, которые отлично переносят перегрев в пробках. Подвеска классическая: МакФерсон спереди и независимая многорычажка сзади.

крутящий момент передается на 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями «мокрого» типа, которые отлично переносят перегрев в пробках. Подвеска классическая: МакФерсон спереди и независимая многорычажка сзади. Расход топлива: в смешанном цикле составляет 7,1 литра на 100 км для переднего привода и 8,1 литра — для полного.

Эргономика и комфорт

Салон Jeland J7 разрушает тренд на тотальный уход в неудобные сенсоры. Физическая эргономика здесь гармонично сочетается с большим вертикальным дисплеем мультимедиа. Капсульная звукоизоляция (толщина стекол увеличена) и продуманная анатомия кресел создают высокий уровень комфорта.

Комплектации и цены

Купить Jeland J7 — значит совершить сделку, где каждый рубль подкреплен реальной опцией.

«Комфорт» (передний привод): от 2 649 000 рублей. Уже на старте доступен полный «зимний пакет» (обогрев руля, лобового стекла, форсунок и всех сидений), 18-дюймовые литые диски и комплекс систем активной безопасности.

от 2 649 000 рублей. Уже на старте доступен полный «зимний пакет» (обогрев руля, лобового стекла, форсунок и всех сидений), 18-дюймовые литые диски и комплекс систем активной безопасности. «Престиж» (полный привод): версия с интеллектуальным полным приводом и расширенным списком оборудования обойдется в 2 849 000 рублей.

Кроссовер уже доступен у официального дилера Jeland Бизнес Кар Орел. Здесь можно пройти тест-драйв и получить расчет с учетом спецпредложений:

г. Орел, Карачевское шоссе, 77, к.1.

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