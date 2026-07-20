В Орле ГРИНН заработал на спортсменах почти 100 миллионов

В 2025 году на базе корпорации прошло 136 соревнований.

На совещании 20 июля член правительства Орловской области – руководитель департамента физической культуры и спорта Елена Казачкова отметила огромную работу по привлечению соревнований различного уровня, которая осуществляется корпорацией ГРИНН. В 2025 году проведено 136 соревнований, с учетом коммерческих. По линии Минспорта России, в сотрудничестве с федерациями, – 33.

В соревнованиях спортивного комплекса приняли участие 31 720 спортсменов. По информации представителей корпорации, выручка от проживания спортсменов в гостинице «Грин» составила 81,3 млн рублей, от питания спортсменов – 16 млн руб, проинформировала чиновница.

Гостиница «Салют» приняла более 3 тысяч спортсменов, инвестиции составили более 4 млн рублей. Гостиницы «Русь» и «Орел» – 10 тысяч спортсменов. Гостиница крытого футбольного манежа приняла около 1 тысячи спортсменов.

Спорт стимулирует спрос не только в гостиницах, но и в смежных сферах: транспорте, торговле, сфере услуг, ресторанном бизнесе, аренде инвентаря.

«Это создает цепную реакцию: деньги, потраченные гостями, возвращаются в экономику региона в виде налогов и зарплат», – отметила Елена Казачкова.

ИА “Орелград”