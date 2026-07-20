В Орле на торги выставили здание с земельным участком на улице Чкалова

Вид разрешенного использования – бытовое обслуживание.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла объявило аукцион по продаже нежилого одноэтажного здания с земельным участком. Объект расположен по адресу: г. Орел, ул. Чкалова, д. 53 (47,2 кв. м и 530 кв. м соответственно).

Начальная цена – 2 534 546 рублей (с учётом НДС). Шаг аукциона – 5%, размер задатка – 10%. Торги назначены на 12 августа.

Имущество свободно от обременений и ограничений. Осмотр объекта возможен по предварительной заявке, указано в ГИС «Торги».

Вид разрешенного использования «бытовое обслуживание» дает вам право разместить на этом участке широкий спектр предприятий и мастерских, оказывающих различные услуги населению.

ИА “Орелград”