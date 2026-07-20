Малому бизнесу упростили доступ к оборотным средствам

Заработала новая программа льготных кредитов.

Предпринимателям станет проще закрывать кассовые разрывы и закупать товары. Корпорация МСП совместно с Банком России запустили новый механизм льготного оборотного кредитования. Теперь бизнес может взять деньги на текущие нужды по ставке не выше «ключевая ставка + 3%».

Программа действует в рамках более масштабного инструмента – Программы стимулирования кредитования МСП с общим лимитом 150 млрд рублей. Новые условия распространяются на сделки, заключенные после утверждения этого направления. Главное отличие — деньги можно потратить именно на пополнение оборотных средств, а не на инвестиции или покупку основных фондов.

Кто может претендовать на такую поддержку? В список вошли компании из приоритетных отраслей, малые технологические предприятия, участники региональных программ по повышению производительности труда. Также льготу получат заемщики из регионов со средним уровнем реагирования – вне зависимости от того, в какой сфере они работают.

Максимальная сумма для одного бизнеса – до 500 млн рублей. При этом общий объем всех кредитов компании в рамках программы стимулирования не должен превышать 2 млрд рублей. Срок займа – до 1 года.

В банке ВТБ, который одним из первых подключился к механизму, уже оценили потенциал нововведения.