В орловский избирком подал документы шестой кандидат в Госдуму

Это Руслан Перелыгин — представитель партии «Справедливая Россия».

Как напомнили в Избиральной комиссии Орловской области, приём документов от кандидатов завершится 22 июля. Следующим этапом станет официальная регистрация претендентов на кресло в российском парламенте.

С Перелыгиным планируют конкурировать

Александр Бирюков («Единая Россия»),

Иван Дынкович (КПРФ),

Сергей Почтарёв («Новые люди»).

Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)

и Владислав Числов (ЛДПР).

Орловской области соответствует одномандатный избирательный округ №147. Напомним, сами выборы состоятся с 18 по 20 сентября.

ИА «Орелград»