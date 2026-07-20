В орловский избирком подал документы шестой кандидат в Госдуму

20.7.2026 | 13:20 Новости, Общество, Политика

Это Руслан Перелыгин — представитель партии «Справедливая Россия».

Фото: www.orel.izbirkom.ru

Как напомнили в Избиральной комиссии Орловской области, приём документов от кандидатов завершится 22 июля. Следующим этапом станет официальная регистрация претендентов на кресло в российском парламенте.

С Перелыгиным планируют конкурировать

  • Александр Бирюков («Единая Россия»),
  • Иван Дынкович (КПРФ),
  • Сергей Почтарёв («Новые люди»).
  • Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)
  • и Владислав Числов (ЛДПР).

Орловской области соответствует одномандатный избирательный округ №147. Напомним, сами выборы состоятся с 18 по 20 сентября.

ИА «Орелград»


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