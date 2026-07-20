В орловский избирком подал документы шестой кандидат в Госдуму

Это Руслан Перелыгин — представитель партии «Справедливая Россия».
Как напомнили в Избиральной комиссии Орловской области, приём документов от кандидатов завершится 22 июля. Следующим этапом станет официальная регистрация претендентов на кресло в российском парламенте.
С Перелыгиным планируют конкурировать
- Александр Бирюков («Единая Россия»),
- Иван Дынкович (КПРФ),
- Сергей Почтарёв («Новые люди»).
- Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)
- и Владислав Числов (ЛДПР).
Орловской области соответствует одномандатный избирательный округ №147. Напомним, сами выборы состоятся с 18 по 20 сентября.
ИА «Орелград»