«Союзный проект» Запорожской области одобрил президент России Владимир Путин.

Губернатор Запорожья Евгений Балицкий встретился с главой государства в Москве и, помимо прочего, рассказал Владимиру Путину о планах на 200-летие Бердянска. Город будет отмечать юбилей в будущем году.

«Этот проект объединяет всю Россию, все этносы и все регионы… Чтобы в городе Бердянске к 200-летию появилась остановка каждого населённого пункта, имеется в виду области, в своём этническом стиле», – пояснил Балицкий.

Он уточнил, что остановки, посвящённые регионам нашей страны, будут современными. В частности, их оборудуют беспроводным интернетом.

«Кто воевал за нашу область, кто знает просто город Бердянск как туристический центр – <в будущем> может приехать и найти остановку своего региона», – рассказал глава Запорожья.

В особом стиле планируется оформить 90 остановок общественного транспорта из всех 174 существующих в Бердянске. Предполагается, что «каждый… регион подарит одну остановку», но инициативу могут поддержать и некие «крупные корпорации».

Владимир Путин одобрил «Союзный проект» и согласился возглавить его, сообщается на официальном сайте президента России.

ИА «Орелград»