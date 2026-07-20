Мэрия Орла перенаправила субсидии перевозчикам

Субсидии на обычные и дачные автобусы будут проводить через УМИЗ из-за блокировки счетов.

Администрация города Орла внесла изменения в порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки по сезонным дачным маршрутам и по маршрутам регулярной городской сети. Сразу два документа мэрия приняла в целях корректировки маршрутов движения бюджетных средств. Из преамбулы постановлений следует, что причиной корректировки является приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах администрации города Управлением Федерального казначейства по Орловской области.

Согласно внесенным поправкам, если главный распорядитель бюджетных средств не может перечислить субсидию из-за казначейских ограничений, соглашения с дачными перевозчиками будет заключать управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Ранее такие соглашения подписывались напрямую с мэрией. Аналогичные изменения внесены и в порядок предоставления субсидий перевозчикам на регулярных городских маршрутах.

Напомним, что в апреле 2026 года казначейство приостановило операции по расходованию средств на лицевых счетах администрации города. Это было связано с задолженностью муниципалитета по исполнительным документам. Как сообщалось ранее, поводом для блокировки стали неисполненные решения судов о взыскании средств с МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и других муниципальных структур. Сумма задолженности, по данным из открытых источников, исчисляется миллионами рублей.

Внесенные изменения касаются, в том числе, сезонных маршрутов к садово-дачным массивам, которые традиционно запускаются в летний период. Согласно реестру, в этом году таких маршрутов несколько: «Улица 1-я Посадская – озеро Светлая жизнь», «Улица 1-я Посадская – дачный массив поселка Гать», а также «Сквер им. Ермолова – Карачевские дачи». Все они обслуживаются перевозчиками на основании муниципальных контрактов.

Из информации мэрии следует, что изменения носят технический характер и направлены на обеспечение бесперебойной работы дачных и регулярных маршрутов. Перевозчикам из городской казны возмещают недополученные ими доходы от перевозки льготников. Но уже сам факт перенаправления субсидий через другое управление свидетельствует о сохраняющихся финансовых сложностях в городской казне. Контроль за исполнением новых постановлений возложен на первого заместителя мэра и заместителя мэра по вопросам ЖКХ.

ИА “Орелград”