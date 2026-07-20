В Орловской области расширили меры поддержки предпринимателей

В перечень добавлены участники СВО и бизнесмены с детьми.

Правительство региона внесло изменения в государственную программу «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. В частности, документ существенно расширяет перечень категорий субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые могут претендовать на приоритетную поддержку со стороны региона.

Так, в обновленный список вошли не только производители, IT-компании, экспортеры и резиденты креативных индустрий, но и предприниматели, члены семей которых участвуют в специальной военной операции, а также те бизнесмены, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей или относится к так называемому молодежному предпринимательству. Кроме того, поддержку получат социальные предприятия, семейные компании и субъекты МСП, которым был причинен имущественный ущерб в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов.

Изменения в программу также коснулись регионального экспортного стандарта 3.0, который продолжает внедряться в Орловской области. В обновленной редакции паспорта зафиксированы обновленные целевые показатели на 2025 год, которые были достигнуты при участии Центра поддержки экспорта. Так, 15 субъектов МСП заключили экспортные контракты на поставки за рубеж, 150 предпринимателей получили услуги центра и Российского экспортного центра, а 300 предпринимателей были вовлечены в экспортную деятельность через проведение форумов и конференций, конкурс «Экспортер года» и других мероприятий.

К слову, общий объем экспорта при поддержке регионального центра в 2025 году составил 5,2 миллиона долларов США. Финансирование регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Орловской области» на 2025 год составило 25,45 миллиона рублей из областного бюджета. В 2026-2029 годах бюджетные ассигнования на эти цели не закладываются, что связано с завершением активной фазы внедрения экспортного стандарта и переходом к операционному режиму работы.

ИА “Орелград”