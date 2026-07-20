На Орловщине сельские клубы оказались незащищенными

Суд обязал их обновить паспорта антитеррористической безопасности.

Верховский районный суд удовлетворил сразу два административных иска прокурора Верховского района, поданные к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческое культурно-досуговое объединение Верховского района». Речь в исках шла о зданиях Верхне-Залегощенского и Коньшинского сельских клубов. Ранее проведенная прокурорская проверка показала, что паспорта безопасности этих объектов, которые должны обновляться не реже одного раза в три года, не актуализировались с 2023 года.

Для Верхне-Залегощенского клуба срок обновления истек 29 мая 2026 года, для Коньшинского – также в мае. При этом обоим объектам присвоена третья категория опасности, что требует строгого соблюдения мер антитеррористической защищенности. Прокурор сослался на постановление правительства РФ, согласно которому все учреждения культуры обязаны иметь актуальные паспорта безопасности. В паспортах должны быть указаны и меры по защите от террористических угроз.

Такой документ должен согласовываться с территориальными органами безопасности и Росгвардии. Однако руководство МБУК «Межпоселенческое культурно-досуговое объединение», если смотреть на иск прокурора, не озаботилось этой обязанностью, хотя оба клуба являются местами массового пребывания людей, где проводятся культурные мероприятия. Более того, как пояснила в суде представитель учреждения, Коньшинский клуб и вовсе находится в аварийном состоянии, и его планируют ликвидировать. Но пока здание существует, за него отвечает учреждение, и паспорт безопасности должен быть в порядке.

Прокурор настаивал на том, что бездействие учреждения создает угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе посетителей клубов, среди которых немало детей, участников мероприятий. Суд согласился с доводами прокуратуры и признал бездействие незаконным. Оба иска были удовлетворены. Ответчика обязали в течение шести месяцев с момента вступления решений в законную силу актуализировать паспорта безопасности обоих сельских клубов. Хотя оба решения могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Орловском областном суде.

ИА “Орелград”