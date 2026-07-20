Бастрыкин обратил внимание на орловчанку, не обеспеченную лекарством

20.7.2026 | 15:23 Закон и порядок, Медицина, Новости

Женщина страдает от заболевания.

Фото: vk.com/sledcomru

Как рассказали в Информационном центре СКР, это жительница Орла. Ей требуется некий медицинский препарат, но женщина не получает его с мая. В связи с этим терапия прервалась. Самочувствие орловчанки ухудшается.

Известно, что больная обращалась в другие структуры, но это не дало результата. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал о проблеме, так как женщина подала жалобу в его приёмную в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент в орловском управлении СКР организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил главе управления Александру Полшакову доложить о её ходе и результатах, а также о мерах, которые принимаются для обеспечения соответствующих прав заявительницы.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»


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