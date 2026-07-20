Сроки рассмотрения обращений некоторых орловцев сократят

Определенные льготы введены для родителей, мигрантов и льготников.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок рассмотрения обращений граждан. По общему правилу, письменное обращение в органы исполнительной власти региона по-прежнему будет рассматриваться в течение 30 дней со дня регистрации. Однако для трех категорий граждан установлены сокращенные сроки. Например, обращения родителей или лиц, их заменяющих, по вопросам организации отдыха и оздоровления детей будут рассматриваться в течение 20 дней.

Такой же срок установлен для обращений, содержащих информацию о возможных нарушениях миграционного законодательства, если они поступили губернатору Орловской области. Наибольшее сокращение срока, до 15 дней, предусмотрено для обращений отдельных льготных категорий граждан по вопросам оказания им мер социальной поддержки. Речь идет о лицах, перечисленных в областном законе «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение».

В постановлении правительства также прописаны процедуры для случаев, когда вопрос, поднятый в обращении, не входит в компетенцию органа, в который оно было направлено. В такой ситуации орган власти обязан в течение 7 дней переадресовать обращение в нужное ведомство и уведомить об этом заявителя. А для обращений родителей по организации детского отдыха и сообщений о нарушениях в сфере миграции и вовсе установлен сокращенный срок для переадресации – 5 дней.

Кроме того, в исключительных случаях, а также при необходимости направления запроса в другие инстанции, срок рассмотрения обращения может быть продлен руководителем органа власти, но не более чем на 30 дней. Заявителя при этом обязаны уведомить о продлении срока. Напомним, что во втором квартале 2026 года в адрес губернатора и членов правительства Орловской области поступило 1217 письменных обращений. Годом ране таких обращений было 1898.

За последние три месяца орловский губернатор и его подчиненные получили 1188 письменных заявлений, девять предложений и 20 благодарностей. Из федеральных органов власти в администрацию области было переадресовано 648 обращений орловцев, из администрации президента Российской Федерации – 307. Среди письменных обращений 69 были коллективными. От жителей областного центра губернатору и членам правительства во втором квартале текущего года поступило 364 обращения.

ИА “Орелград”