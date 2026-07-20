На Орловщине суд постановил узаконить плотину

Объект находится в Орловском муниципальном округе у села Большая Куликовка.

Прокуратура установила, что собственник плотины допустил целый ряд нарушений. Так, не была проведена процедура декларирования безопасности. Плотине не присваивали определённый класс гидротехнического сооружения.

Также владелец не обеспечил работу специальной службы по эксплуатации ГТС. Сам он не прошёл соответствующую аттестацию по вопросам безопасности.

В итоге Орловская природоохранная межрайонная прокуратура направила в местный суд иск с требованием об устранении нарушений. Его удовлетворили.

Исполнение решения находится на контроле ведомства.

ИА «Орелград»