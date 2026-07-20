«Орёлагроинвест» применил неподходящий гербицид

20.7.2026 | 11:37 Закон и порядок, Новости

Нарушение отследил Россельхознадзор.

Фото: ИА «Орелград»

В орловском управлении ведомства пояснили, что ООО «провело химическую обработку чёрного пара препаратом «Изобен»». Это произошло в текущем месяце.

Напомним, в земледелии под «чёрным паром» имеется в виду такой приём, когда поле оставляют незасеянным, но подвергают обработкам.

Однако данный препарат предназначен только для использования при защите «вегетирующих культур в период их активного роста». Уточняется, что «Изобеном» обрабатывают сою и горох, а также лён.

В ведомстве сочли, что такое нецелевое применение препарата может привести к необоснованному загрязнению почвы, а также снизить эффективность борьбы с сорняками.

В итоге «Орёлагроинвесту» объявили предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

ИА «Орелград»


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