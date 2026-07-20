У орловца из околосердечной сумки удалили литр жидкости

Операцию провели в Орловской областной клинической больнице.

Как рассказали в ООКБ, пациенту 72 года. Его госпитализировали в экстренном порядке. Мужчина жаловался на одышку и слабость.

Выяснилось, что в перикарде (околосердечной сумке) пациента содержится целых 2 литра жидкости.

Врачи назначили лечение. Затем анестезиолог-реаниматолог Максим Лупанов удалил один литр жидкости. Состояние мужчины улучшилось.

В медицинском учреждении указали, что, как правило, такие ситуации приводят к летальному исходу из-за тампонады сердца. Жидкость, скапливаясь в перикарде, мешает органу выполнять свои функции должным образом.

ИА «Орелград»