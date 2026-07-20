У орловца из околосердечной сумки удалили литр жидкости

20.7.2026 | 11:20 Медицина, Новости

Операцию провели в Орловской областной клинической больнице.

Фото: vk.ru/public217226300

Как рассказали в ООКБ, пациенту 72 года. Его госпитализировали в экстренном порядке. Мужчина жаловался на одышку и слабость.

Выяснилось, что в перикарде (околосердечной сумке) пациента содержится целых 2 литра жидкости.

Врачи назначили лечение. Затем анестезиолог-реаниматолог Максим Лупанов удалил один литр жидкости. Состояние мужчины улучшилось.

В медицинском учреждении указали, что, как правило, такие ситуации приводят к летальному исходу из-за тампонады сердца. Жидкость, скапливаясь в перикарде, мешает органу выполнять свои функции должным образом.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU