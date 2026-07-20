На Орловщине в ДТП погиб человек

Также госпитализированы ещё трое — включая двоих несовершеннолетних.

Авария произошла накануне около 16 часов рядом с посёлком Кромы на объездной (трасса «Крым», 418-й километр).

Как рассказали в ГАИ Орловской области, мужчина 1985 года рождения на автомобиле «Лада Приора» ехал в сторону Курска. Он выехал на «встречку» (по пока неустановленным причинам).

Уже возвращаясь на свою полосу, водитель «Лады» допустил столкновение с «ГАЗелью» (ГАЗ 3302), которая двигалась в противоположном направлении. За её рулём сидел мужчина, родившийся в 1986 году.

После столкновения легковой автомобиль вынесло на обочину. Водитель «Лады» погиб ещё до приезда «Скорой». Трое его пассажиров госпитализированы. Это двое несовершеннолетних (2012 и 2010 годов рождения) и юноша 2008 года рождения.

ИА «Орелград»