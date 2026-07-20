За выходные на Орловщине утонули двое

20.7.2026 | 11:03 Важное, Новости, Происшествия

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Фото: УМЧС по Орловской области

Первый случай произошёл в Ливнах на улице Заречной. Известно, что сотрудники местного спасательного поста выезжали на вызов 18 июля, в субботу, рано утром.

В необорудованном для купания месте нашли тело 61-летнего мужчины. Его извлекли из воды в пяти метрах от берега. Пока известно, что мужчина отправился на реку, чтобы половить рыбу.

Второй случай произошёл в Орловском муниципальном округе в деревне Ивановское. В субботу вечером здесь начали искать утонувшего 29-летнего мужчину. Поиски осложняло быстрое течение. В итоге пришлось затратить значительное время и обследовать большую площадь акватории.

В воскресенье в 10:30 тело извлекли из воды. Это произошло в 80 метрах ниже по течению от места, где случилось ЧП. Уточняется, что эта территория тоже не была оборудована для купания.

ИА «Орелград»


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