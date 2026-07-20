В орловской «Европе» произошёл пожар

Из торгового центра, расположенного в Орле на Наугорском шоссе, эвакуировали около 250 человек.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, сигнал поступил в службу спасения сегодня около 10:45.

Персонал самостоятельно организовал эвакуацию. Пожарные, прибыв на место, приступили к ликвидации последствий возгорания. На это потребовалось несколько минут.

Уточняется, что в ТЦ загорелся холодильник. Имело место сильное задымление.

С огнём боролись восемь сотрудников ведомства на трёх спецмашинах.

ИА «Орелград»