В орловской «Европе» произошёл пожар

Из торгового центра, расположенного в Орле на Наугорском шоссе, эвакуировали около 250 человек.
Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, сигнал поступил в службу спасения сегодня около 10:45.
Персонал самостоятельно организовал эвакуацию. Пожарные, прибыв на место, приступили к ликвидации последствий возгорания. На это потребовалось несколько минут.
Уточняется, что в ТЦ загорелся холодильник. Имело место сильное задымление.
С огнём боролись восемь сотрудников ведомства на трёх спецмашинах.
ИА «Орелград»