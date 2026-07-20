Орловца оштрафовали за покушение на взятку полицейскому

20.7.2026 | 11:07 Закон и порядок, Новости

Дело рассмотрел мировой судья участка Троснянского района.

ИА “Орелград”

Однако оно являлось уголовным, возбуждённым по статье «покушение на дачу взятки» (291.2 УК, часть 1, и 30 УК, часть 3).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, всё случилось в этом году в мае. Житель района пытался подкупить сотрудника ГАИ, чтобы тот не привлекал его сына к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Вознаграждением должна была стать сумма в пять тысяч рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки.

В итоге виновному назначили штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU