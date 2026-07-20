Орловца оштрафовали за покушение на взятку полицейскому

Дело рассмотрел мировой судья участка Троснянского района.

Однако оно являлось уголовным, возбуждённым по статье «покушение на дачу взятки» (291.2 УК, часть 1, и 30 УК, часть 3).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, всё случилось в этом году в мае. Житель района пытался подкупить сотрудника ГАИ, чтобы тот не привлекал его сына к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Вознаграждением должна была стать сумма в пять тысяч рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки.

В итоге виновному назначили штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»