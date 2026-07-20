В орловской «Дорожной службе» предложили увеличить зарплату до 100 тысяч

Выручка растет, долгов нет, а на работы вышли подростки …

В первом полугодии 2026 года АО «Дорожная Служба», по словам директора Сергея Музалева, продемонстрировала уверенный финансовый рост и выполнение всех ключевых задач. Об основных миссиях и перспективах он рассказал на совещании в администрации региона 20 июля.

На 2026 год перед обществом поставлены амбициозные цели: выручка без НДС должна составить 2 554 млн рублей, чистая прибыль — 199,2 млн рублей, общая рентабельность — 7,8%, рентабельность продаж — 10%, а рентабельность собственного капитала — 15%. Среднемесячная зарплата запланирована на уровне 61 767 рублей.

Для достижения этих показателей заключено 236 государственных и муниципальных контрактов на общую сумму 3 660 млн рублей, что на 17,8% превышает плановый КПЭ. Среди них:

– 2 контракта на содержание региональных дорог — на 2 820 млн рублей;

– 4 контракта на ремонт региональных трасс — на 407 млн рублей;

– 138 муниципальных контрактов на ремонт, благоустройство, содержание — на 415 млн рублей;

– 98 договоров с муниципалитетами и сторонними организациями на услуги техники и продукцию — на 18 млн рублей.

За 6 месяцев 2026 года выполнено 70 контрактов без нарушений сроков. Выручка без НДС составила 1 404 млн рублей — это на 3% (или 41 млн рублей) больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Производственные мощности работают активно: выпущено 37,4 тыс. тонн бетонной смеси, добыто 19 тыс. куб. м песка, 6 тыс. куб. м щебня.

Предприятие модернизирует базу: приобретено 4 единицы техники за 26 млн рублей (в лизинг) и 8 единиц за 47,4 млн рублей (за счет собственных средств), а также дооборудовано 7 машин на 20 млн рублей.

Налоговые отчисления за полугодие составили 450,4 млн рублей, из них 342 млн — в федеральный бюджет, 102,2 млн — в региональный, 6,1 млн — в местный. Просроченной задолженности нет.

Кроме того, общество оказало безвозмездных работ на сумму 26,4 млн рублей.

С 1 января проведена индексация тарифных ставок и введены стимулирующие выплаты. Средняя зарплата выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 76 337 рублей. Численность сотрудников на 1 июля — 762 человека.

Особое внимание — привлечению молодежи. На фоне острого дефицита кадров в дорожной отрасли предприятие трудоустроило 35 подростков в возрасте до 18 лет в 16 муниципалитетах. За июнь их фонд оплаты труда составил 259 тыс. рублей, средняя зарплата — 27 513 рублей. Сергей Музалев выразил надежду, что это заложит у молодежи интерес к профессии и возможно сотрудничество с компанией в будущем.

Первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин высоко оценил перемены в работе предприятия. Он напомним, что еще 10 лет назад ГУП «Дорожная служба» была убыточной и шла к банкротству. Сегодня, благодаря правильному подходу и смелости руководства, это одно из прибыльных предприятий. Огромное спасибо коллективу. Пожелание — довести среднюю зарплату до еще более высокого уровня с учетом сложных условий труда.

«Огромное спасибо вам, коллективу, огромное спасибо за работу. Одно пожелание: давайте среднюю зарплату доведем, учитывая ваши условия работы, до 100 тысяч рублей», – предложил Михаил Вдовин. «Постараемся», – ответил Сергей Музалев.

В 2026 году «Дорожная Служба» намерена сохранить лидирующие позиции на рынке, наращивать портфель заказов и безупречно выполнить все утвержденные КПЭ, обеспечивая качественное содержание и ремонт дорог Орловской области.

ИА “Орелград”