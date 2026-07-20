Стало известно, за что орловского главу лишили полномочий

Прокуратура усмотрела в действиях чиновника скрытый конфликт интересов.

Урицкий районный суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении полномочий главы Богдановского сельского поселения. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства. По мнению надзорного органа, чиновник длительное время принимал кадровые решения в отношении собственной супруги, которая работала в подчинении у мужа. Суд признал это конфликтом интересов.

Прокуратура указала в своем иске, что ответчик являлся главой поселения, главой администрации, председателем сельского Совета и депутатом. А его супруга с 2007 года по январь 2026 года работала в администрации на разных должностях, в том числе уборщицы и специалиста по воинскому учету. При этом кадровые решения, такие как приемы на работу, увольнения, отпуска, премии, назначения материально ответственным лицом, принимались и подписывались ее мужем. Он также утверждал должностные инструкции, в которых супруга была обязана выполнять указания главы администрации.

Прокуратура установила, что глава не уведомлял комиссию по урегулированию конфликта интересов о наличии личной заинтересованности. Более того, такая комиссия в администрации вообще не была создана, ее сформировали только после получения представления прокуратуры в 2026 году. В январе 2026 года супруга уволилась, но нарушения на тот момент уже были зафиксированы. Кстати, сельсовет, рассмотрев представление прокурора, не нашел в действиях главы конфликта интересов и отказался снимать его с должности. Однако суд с этим не согласился.

По версии ответчика, конфликта интересов он тоже нее видел, поскольку его супруга получала зарплату наравне со всеми, и ее работа не влияла на его объективность. Также он заявил, что в 2008-2009 годах подавал заявление в комиссию, но все документы куда-то пропали. Суд признал эти доводы голословными, так как, по его мнению, реальных доказательств представлено не было. И указал, что сам факт нахождения родственника в подчинении и принятие управленческих решений в отношении него уже создает конфликт интересов, независимо от того, были ли допущены злоупотребления.

Суд прекратил полномочия чиновника как главы поселения, главы администрации, председателя сельсовета и депутата в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции». Но решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”