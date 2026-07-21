Утверждены выплаты пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок выплат.

Порядок назначения и выплаты помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утверждено в обновленной редакции. Соответствующее постановление издало правительство Орловской области. Согласно новой редакции, единовременная материальная помощь пострадавшим выросла до 15 675 рублей на человека. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составит 78 375 рублей за частичную утрату и 156 750 рублей за полную утрату имущества.

Единовременное пособие за вред здоровью выплачивается в размере 627 000 рублей при тяжком или средней тяжести вреде и 313 500 рублей при легком вреде здоровью. Членам семей погибших или умерших в результате ЧС пособие составит 1 567 500 рублей на каждого погибшего. Обновленная редакция гласит, что право на получение такой помощи теперь распространяется не только на граждан Российской Федерации, но и на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или преимущественно проживающих на территории Орловской области.

Заявление на получение указанной помощи можно подать лично, через МФЦ или в электронном виде через портал Госуслуг. Кстати, сроки рассмотрения заявлений сокращены. Так, учреждения социальной защиты обязаны принимать решение о назначении выплаты в течение двух рабочих дней, а уведомление о назначении направляется в трехдневный срок. Выплаты производятся в течение пяти рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на счет органа социальной защиты.

Однако в документе подчеркнуто, что в случае недостаточности областных денежных средств и привлечения федерального финансирования срок может быть увеличен до 15 календарных дней. В целом, судя по преамбуле постановления правительства региона, внесенные в документ изменения направлены на повышение оперативности и доступности помощи для жителей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в результате чрезвычайных ситуаций.

ИА “Орелград”