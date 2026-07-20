В Орле снова пройдёт фестиваль «Вино — сыр, хлеб — мёд»

20.7.2026 | 15:31 Новости, Общество

На этот раз у него новый организатор.

Фото: vk.ru/club105483315

В этом качестве выступит Централизованный парковый комплекс.

Фестиваль проводится в третий раз. Ранее он вызвал живой интерес у орловцев, а также гостей города.

Как и в минувшем году, мероприятие состоится в сквере Семьи. 31 июля — с 17 до 23 часов, 1 и 2, а также 5 августа — с 12 до 23 часов.

Как рассказали организаторы, в фестивале участвуют производители из Севастополя, Кубани, Самары и Воронежа, а также других городов и регионов.

Возрастное ограничение: 18+.

ИА «Орелград»


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