В Ливнах проверили ремонт школы за 37 миллионов рублей

При проведении капремонта здания были допущены определенные нарушения.

Контрольно-счетная палата города Ливны совместно с коллегами из КСП Орловской области проверила, как тратились бюджетные деньги на капитальный ремонт школы № 5. Как следует из отчета о проверке, средства выделялись в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Общая сумма проверенных средств составила 36,95 миллионы рублей. Проверка проходила в несколько этапов, начиная с декабря 2025 года.

В ее рамках сотрудники КСП с участием представителей заказчика и подрядчика провели визуальный осмотр, выполнили контрольные обмеры сданных работ, а также изучили проектно-сметную и исполнительную документацию. В результате выяснилось, что муниципальный заказчик в лице управления ЖКХ администрации Ливен допустил нарушения Федерального закона № 44-ФЗ при приемке работ.

Детали в КСП решили не обнародовать, ограничившись сообщением о том, что часть принятых объемов работ не соответствовала техническому заданию контракта. Кроме того, были зафиксированы и другие нарушения, которые в отчете детализации не получили, но о которых аудиторы сообщили, «кому следует». В частности, по итогам проверки начальнику управления ЖКХ администрации Ливен было направлено представление с требованием устранить выявленные нарушения. Его исполнение поставлено на контроль.

Напомним, ранее ливенская КСП проверила управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города и муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Ливны». Это была проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Ливны молодые» регионального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

В 2024 году город Ливны стал победителем конкурсного отбора Федерального агентства по делам молодежи. И в 2025 году по этой линии получил субсидии из федерального бюджета. В декабре 2024 года администрации города Ливны для поддержки и развития молодежных инициатив создала «Молодежный центр «Ливны». Общий объем средств, направленных на исполнение мероприятий проекта, составил 10,616 миллиона рублей.

«В ходе реализации подпрограммы «Ливны молодые» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году в МБУ «МЦ «Ливны» на сумму 5,168 миллиона рублей выполнен капитальный ремонт здания, произведена замена оконных блоков; на сумму 5,447 миллиона рублей для нужд учреждения приобретено оборудование и инвентарь (компьютерное, акустическое, игровое и фотооборудование, мебель, спортивные товары и др.)», – сообщила ранее КСП города Ливны.

По результатам проверки были выявлены нарушения Федерального закона от № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения о порядке управления муниципальным имуществом города Ливны. В адрес директора МБУ «МЦ «Ливны» было направлено представление, а копия акта проверки была направлена главе города и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов.

ИА “Орелград”