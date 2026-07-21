Реальные доходы орловцев выросли

В лидерах по-прежнему держатся финансисты, страховщики и аграрии.

Среднедушевые денежные доходы населения Орловской области за первый квартал составили 57 433 рубля в месяц, что на 10,7 процента выше аналогичного периода прошлого года. С учетом инфляции реальные доходы выросли на 4,6 процента. Для сравнения, в 2025 году рост по итогам первого квартала составлял 1,3 процента. Такие данные приведены в докладе о социально-экономическом положении Орловской области.

Из документа также следует, что среднемесячная заработная плата одного работника за январь-апрель 2026 года достигла 65 421 рубля, увеличившись на 10,9 процента по сравнению с прошлым годом. Реальная заработная плата, рассчитанная с поправкой на инфляцию, выросла на 4,8 процента. Для сравнения, годом ранее рост составил 5,9 процента.

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно сложился в финансовом и страховом секторе – 102,9 тысячи рублей, что в 1,6 раза выше среднеобластного показателя. На предприятиях транспортировки и хранения средняя зарплата составила 77 тысячи рублей (117,7 процента от среднего по области), в обрабатывающих производствах – 75,3 тысячи рублей (115,1 процента), в сельском хозяйстве – 74,3 тысячи рублей (113,6 процента, в сфере информации и связи – 68,6 тысячи рублей (104,9 процента).

Наиболее низкие зарплаты зафиксированы в почтовой связи и курьерской деятельности – 35,6 тысячи рублей, что составляет лишь 54,4 процента от среднеобластного уровня. В гостиницах и общепите средняя зарплата составила на отчетную дату 44,5 тысячи рублей (68 процента от среднего по региону), в сфере административной деятельности – 48,4 тысячи рублей (74 процента). По мнению экспертов, рост реальных доходов и зарплат свидетельствует о постепенном восстановлении покупательной способности населения. Однако отмечают они и то, что в регионе сохраняется значительный разрыв в оплате труда между отраслями.

ИА “Орелград”