Орловцы оспорили стоимость недвижимости на 2,4 миллиарда рублей

Кадастровую стоимость можно пересмотреть и установить в размере рыночной.

Управление Росреестра по Орловской области напомнило жителям региона о том, что кадастровую стоимость недвижимости можно пересмотреть и установить в размере рыночной. Как пояснили в пресс-службе ведомства, такая возможность предусмотрена Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке». Собственник может подать заявление в Межрегиональное бюро технической инвентаризации в течение шести месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная оценка объекта. Решение по заявлению принимается в течение 30 дней.

Как сообщили в орловском Управлении Росреестра, жители Орловской области активно пользуются указанными выше нормами. Так, в 2025 году они оспорили кадастровую стоимость 493 объектов недвижимости, из которых 360 – это объекты капитального строительства. В результате рыночная стоимость была установлена в отношении 359 объектов.

Если изначальная суммарная величина оспариваемой кадастровой стоимости превышала 7,76 миллиарда рублей, то после пересмотра она опустилась до 5,37 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма снижения стоимости объектов недвижимости превысила 2,38 миллиарда рублей. В ведомстве также отметили, что в 2026 году рыночная стоимость установлена уже в отношении 19 объектов из 58 заявленных. Суммарная кадастровая стоимость этих объектов до пересмотра составляла почти 461 миллион рублей, а после пересмотра снизилась до 340,5 миллиона рублей.

К слову, в этом году на территории Орловской области проводится очередной этап масштабной работы по государственной кадастровой оценке – одновременно в отношении всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. Исключение сделано только для тех участков, сведения о которых отсутствовали в ЕГРН по состоянию на 1 января 2026 года. На сегодняшний день определена кадастровая стоимость почти 388 тысяч земельных участков, охватывающих все категории земель. Их новая кадастровая стоимость будет применяться с 1 января 2027 года.

Ранее на пресс-конференции и.о. руководителя Управления Росреестра по Орловской области Элина Козлова рассказала о других актуальных вопросах регистрации и оформления недвижимости. Она отметила, например, что за период действия «дачной амнистии» в регионе было зарегистрировано свыше 64 тысяч прав, а по «гаражной амнистии» оформлено более 4 тысяч объектов недвижимости. Также продолжается работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но до сих пор отсутствуют в ЕГРН.

Сотрудниками ведомства были проанализированы сведения в отношении 207 тысяч объектов, в результате в реестр было внесено свыше 24 тысяч сведений о владельцах ранее учтенной недвижимости. В ведомстве также напомнили, что с 1 июля этого года при регистрации дистанционных сделок с недвижимостью появилась возможность подтвердить личность с использованием биометрических данных. Новый механизм не отменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а работает как дополнительная защита от мошеннических действий. Требование об обязательном наличии усиленной квалифицированной электронной подписи сохраняется.

ИА “Орелград”