Названы главные причины травм на производстве

Орловские руководители плохо следят за организацией работ.

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях обнародовала данные мониторинга производственного травматизма за второй квартал 2026 года. Из него следует, что в структуре несчастных случаев на производстве в Орловской области преобладают причины организационного характера. Так, в числе основных причин травматизма в регионе ведомство назвало нарушения Правил дорожного движения, в том числе по вине самого пострадавшего работника.

Кроме того, в числе лидирующих причин оказались так называемые прочие обстоятельства, такие как внезапное ухудшение состояния здоровья, например, смерть от общего заболевания, и неосторожность самого работника. Существенную долю составляют недостатки в организации производства. Здесь инспекторы труда указывают на такие факторы, как необеспечение контроля со стороны руководителей за ходом работ, непроведение обучения по охране труда и отсутствие инструкций.

Нарушения трудового распорядка и дисциплины, несовершенство технологических процессов и нарушение требований безопасности при эксплуатации транспорта тоже включены в перечень основных причин травматизма. В соседней Брянской области, которая также подведомственна Территоририальной инспекции, структура причин схожа, но есть и свои особенности.

У соседей среди причин лидируют внезапные ухудшения состояния здоровья и противоправные действия третьих лиц. Дело в том, что Брянскую область, особенно ее приграничье, ежедневно агрессивно атакуют ВСУ. Кстати, в Брянской области чаще, чем в Орловской, фиксируются случаи неприменения средств индивидуальной защиты, а также травмы, связанные с нахождением работников в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но в обоих регионах преобладают несчастные случаи, обусловленные организационными причинами.

В связи с этим инспекция труда рекомендовала работодателям усилить контроль за безопасным выполнением работ, не допускать сотрудников без обучения по охране труда. Инспекторы призывают работодателей обратить повышенное внимание на постановление правительства РФ, регулирующее порядок обучения по охране труда. С 31 августа 2026 года этот документ начнет действовать в новой редакции, поэтому работодателям рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями.

ИА “Орелград”