Орловец сел за руль с превышением нормы алкоголя в девять раз

Житель Кромского района повторно сел пьяным за руль и лишился автомобиля.

Кромской районный суд вынес приговор местному жителю, который повторно управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Гражданин был осужден по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление транспортом лицом, уже имеющим судимость за аналогичное преступление). Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на 1 год 10 месяцев с лишением права управления транспортом на 5,5 лет. Кроме того, автомобиль, на котором он передвигался, конфискован в пользу государства, хотя по данному вопросу и возникли определенные споры.

Как следует из материалов дела, в декабре 2025 года данный гражданин уже схлопотал обвинительный приговор по части 1 статьи 264.1 УК РФ. но в феврале 2026 года он вновь сел за руль автомобиля «Лада Калина» в состоянии алкогольного опьянения. Его машину остановили сотрудники Госавтоинспекции на территории Троснянском районе. Освидетельствование показало содержание 1,398 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. И это почти в 9 раз превысило допустимую норму в 0,16 мг/л. С результатом освидетельствования водитель согласился.

В суде он полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у подсудимого малолетнего ребенка и его активное способствование расследованию. Отягчающих обстоятельств суд не нашел, и с учетом этого назначил пьяному водителю принудительные работы с длительным лишением права управления транспортными средствами.

При этом суд конфисковал автомобиль, которым управлял подсудимый в тот момент, когда его остановили на дороге гаишники. Хотя сам пьяный водитель с этим не был согласен, поскольку машина зарегистрирована на его супругу. Но суд учел тот факт, что машина была приобретена в браке на совместные средства, а значит, является общей собственностью. Суд признал подсудимого одним из собственников и на основании статьи 104.1 УК РФ обратил транспортное средство в доход государства. Арест, наложенный на автомобиль ранее, сохранен до его конфискации.

ИА “Орелград”