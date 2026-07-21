Орловчанка заявила о краже, чтобы скрыть от родных кредит

Удивительная история развернулась в городе Ливны.

Вступил в силу вердикт по уголовному делу, которое рассмотрел Ливенский районный суд. Приговор был вынесен местной жительнице, которая обвинила неизвестных в краже денег с ее кредитной карты. На самом деле женщина сама оформила кредит и потратила деньги, а заявление в полицию написала, чтобы скрыть это от родственников.

Как следует из материалов дела, в апреле 2026 года подсудимая обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные якобы оформили на ее имя кредитную карту и похитили с нее 127 тысяч рублей. Женщина утверждала, что узнала о долге случайно и не имеет к нему отношения. В полиции она была предупреждена о возможной уголовной ответственности за ложный донос. Несмотря на это, жительница Ливен продолжала стоять на своем, дескать, она стала жертвой аферистов.

По ее заявлению была проведена проверка. И в ходе проверки полицейские установили, что женщина сама в феврале 2026 года оформила кредитную карту через мобильное приложение, потом потратила все заемные деньги, из-за чего у нее возникла задолженность. Испугавшись, что родственники узнают о долге, она решила «свалить» все на неизвестных. По мотивам проведенной проверки в возбуждении уголовного дела о краже было отказано, а сама заявительница стала фигуранткой дела о ложном доносе.

В суде она полностью признала вину и раскаялась. Ее характеризовали удовлетворительно, она ранее не была судима и воспитывает малолетнего ребенка, что суд учел как смягчающие наказание обстоятельства. Приговор был вынесен в особом порядке, без судебного разбирательства, так как подсудимая полностью согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Арест, наложенный ранее на ее мобильный телефон, теперь отменен.

ИА “Орелград”