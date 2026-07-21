В Орловской области пересчитали «наливайки»

Актуализирован перечень объектов общественного питания в многоквартирных домах.

Департамент промышленности и торговли Орловской области актуализировал перечень объектов общественного питания, кроме ресторанов расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях в жилых зонах. Последний раз перечень актуализировался в январе 2026 года. И по сравнению с тем временем перечень сокращен со 150 до 147 объектов. Из списка исключены три заведения: два в Орле на бульваре Молодежи и одно в Ливнах на улице Ленина.

Напомним, что ведение такого перечня было начато после того, как в Орловской области приняли закон о «наливайках». Перечень и закон позволяют регулировать розничную продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых зонах, и дает право на реализацию алкогольной продукции при соблюдении установленных ограничений. Напомним, что с 1 сентября 2024 года в Орловской области, для обеспечения тишины и покоя граждан, установлено ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Оно действует в период с 21 часа до 10 часов по местному времени в объектах общественного питания, за исключением ресторанов расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Тем временем Орелстат сообщил, что оборот общественного питания в регионе за январь-май 2026 года составил 4,82 миллиарда рублей.

В сопоставимых ценах это на 3,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае 2026 года оборот достиг 1,063 миллиарда рублей, что на 10,7 процента больше, чем в апреле, и на 0,4 процента выше показателя мая 2025 года. Кстати, прошедший май вообще стал первым месяцем, показавшим положительную динамику в годовом выражении. В то же время в целом за первый квартал 2026 года оборот орловского общепита снизился на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

ИА “Орелград”