Орловец потратил средства соцконтракта на личные нужды

Суд оценил его действия как мошенничество и обязал вернуть деньги.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, посчитав, что тот фактически обманул государство при заключении социального контракта. Как сообщила пресс-служба суда, действия фигуранта были квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере). В рамках судебного процесса было установлено, что еще в октябре 2024 года подсудимый обратился в Центр социальной защиты населения для получения государственной социальной помощи.

Речь идет о единовременной денежной выплате, выделяемой в рамках социального контракта на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности. На основании представленного бизнес-плана, который предусматривал оказание ремонтно-отделочных услуг, с орловцем заключили социальный контракт и перечислили ему из бюджета 350 тысяч рублей на открытие своего дела. Однако вместо того чтобы использовать деньги по назначению, «бизнесмен» потратил их на личные нужды.

За полученные по соцконтрактам деньги нужно отчитываться. В данном случае фигурант приложил к отчету фиктивный товарный чек на сумму 350 тысяч рублей, и чек этот якобы свидетельствовал о покупке строительных товаров на указанную сумму. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд, учитывая признание вины и раскаяние, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск прокурора Свердловского района, заявленный в интересах Российской Федерации, и взыскал с осужденного материальный ущерб в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, социальный контракт – один из самых востребованных инструментов поддержки малоимущих граждан в регионе. По данным правительства Орловской области, в 2025 году было заключено 1788 таких соглашений, почти на сто больше плана. Чаще всего орловцы используют эту меру для открытия собственного дела. На эти цели направлено 769 контрактов, максимальная сумма поддержки по таким контрактам составляет те самые 350 тысяч рублей.

Также в Орловской области популярны социальные контракты, предоставляемые на помощь в поиске работы (546 орловцев заключили такие контракты), ведение личного подсобного хозяйства (102 контракта) и преодоление трудной жизненной ситуации (203 соглашения). В 2026 году в бюджете заложены средства на соцконтракты по 1855 соглашениям.

ИА “Орелград”