В Орле госпитализирован мотоциклист

21.7.2026 | 11:00 Новости, Происшествия

Это произошло после ДТП в Северном районе.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария случилась накануне вечером, около 22 часов 30 минут, у дома по улице Металлургов, 13.

22-летний парень ехал на «Регулмото» в сторону Московского шоссе. Как рассказали в ГАИ Орловской области, на транспортном средстве не было регистрационных номеров. У самого мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение.

В указанном месте он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с внедорожником «Хавал». Автомобилем управлял 39-летний мужчина.

Мотоциклист получил повреждения и был госпитализирован.

ИА «Орелград»


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