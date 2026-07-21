В Орле госпитализирован мотоциклист

Это произошло после ДТП в Северном районе.

Авария случилась накануне вечером, около 22 часов 30 минут, у дома по улице Металлургов, 13.

22-летний парень ехал на «Регулмото» в сторону Московского шоссе. Как рассказали в ГАИ Орловской области, на транспортном средстве не было регистрационных номеров. У самого мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение.

В указанном месте он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с внедорожником «Хавал». Автомобилем управлял 39-летний мужчина.

Мотоциклист получил повреждения и был госпитализирован.

ИА «Орелград»