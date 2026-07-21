Судебные приставы взыскали за полгода более 1,8 миллиарда рублей

В УФССП России по Орловской области подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года.

В Орловской области за первое полугодие 2026 года судебным приставам удалось взыскать с должников более 1,8 миллиарда рублей задолженности. Из них в пользу физических лиц было взыскано более 470 миллионов рублей, в пользу юридических лиц – свыше 1 миллиарда рублей, а в консолидированный бюджет удалось взыскать более 300 миллионов рублей. Такие данные были озвучены на заседании коллегии, которое провела главный судебный пристав Орловской области Татьяна Аксютина.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП, в отчетном периоде повышенное внимание приставы традиционно уделяли социально значимым категориям дел. К таковым в ведомстве относят исполнительные производства по взысканию алиментов, заработной платы и других платежей, затрагивающих права граждан. Благодаря проделанной в первой половине года работе службе удалось снизить остаток исполнительных производств по алиментам и сократить количество долгов по зарплате.

Как отметили в УФССП, на особом контроле находились производства, где должниками являются мобилизованные граждане или участники СВО, их права соблюдались в приоритетном порядке. Согласно озвученным данным, за первые полгода в производстве дознавателей управления находилось 126 уголовных дел. В результате применения мер уголовно-правового и административного воздействия было взыскано свыше 15,6 миллиона рублей. Напомним, что приставы из специального подразделения занимаются охраной судов. По этому поводу было отмечено, что в первой половине года чрезвычайных происшествий в зданиях судов и судебных участках допущено не было, безопасность судей и участников процессов обеспечена в полном объеме.

Также в ведомстве сообщили, что за первое полугодие 2026 года в группу телефонного обслуживания УФССП России по Орловской области поступило более 4,5 тысячи обращений граждан. Операторы консультируют по вопросам исполнительных производств, записывают на прием к судебным приставам и разъясняют процедуру принудительного взыскания. Звонки принимаются в будни.

Для получения детальной информации по конкретному производству необходимо пройти идентификацию по паспортным данным или СНИЛС. В УФССП напоминают, что жители Орловской области также могут пользоваться электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте управления или порталом «Госуслуги». Это позволяет получать информацию о долгах в дистанционном режиме, без личного визита в ведомство.

ИА “Орелград”