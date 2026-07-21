Орловская область потратила миллионы рублей на татами и манекены

Областные чиновники отчитались о проведении спортивных соревнований.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в 2026 году на Орловщине было организовано 25 спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня. В них приняли участие 8 тысяч спортсменов. Среди крупнейших — первенство России по фехтованию (700 участников), чемпионат и первенство России по стрельбе из лука (более 1000 человек), первенство России по гиревому спорту (325 спортсменов из 35 регионов), чемпионат и первенство России по сумо (780 участников из 35 регионов) и финал открытого Кубка России по пляжному волейболу с участием 128 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.

Самым массовым стало первенство России по армрестлингу, собравшее 1300 борцов из 50 регионов. Такие данные прозвучали на аппаратном совещании в правительстве области. По словам руководителя департамента физической культуры и спорта Орловской области Елены Казачковой, проведение таких турниров дает мощный импульс развитию смежных отраслей. Только три крупнейшие гостиницы Орла за первое полугодие приняли более 3 тысяч спортсменов. Деньги, потраченные гостями, возвращаются в экономику региона через налоги и зарплаты в сферах транспорта, питания, торговли и услуг.

Ранее департамент физической культуры и спорта обнародовал итоги реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год. Ее основной задачей является рост количественных показателей и качественных изменений, происходящих в спорте. В структуру госпрограммы в 2025 году входили: региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»; ведомственный проект «Развитие спортивной инфраструктуры»; ведомственный проект «Развитие игровых видов спорта»; комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта и спорта высших достижений»; проект «Спорт Орловщины».

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2025 году было продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Орле. В 2025 году из бюджета региона были выделены субсидии на приобретение оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Так, Спортивная школа олимпийского резерва №1 получила 3,2 миллиона рублей. Из отчета чиновников следует, что на данные средства были закуплены шиповки, кроссовки, тренировочные костюмы, шлемы, воланы для бадминтона, электронная мишенная установка, планшетный компьютер для подключения стрелкового компьютерного тренажера, электронный компьютерный тренажер, а также пневматические винтовки и пистолеты.

«Училище олимпийского резерва» получило субсидию в объеме 1,5 миллиона рублей и приобрело на них велосипеды и запчасти для них. Спортивная школа олимпийского резерва №2 получила 2,5 миллиона рублей и потратила их на тренировочные манекены, татами для дзюдо, татами для карате, тяжело- и легкоатлетические помосты, грифы для тяжелой атлетики, тренажеры для развития мышц ног и спины.

«Государственная поддержка позволила достичь высоких результатов спортсменам Орловской области на всероссийских и международных соревнованиях, – говорится в отчете. – В рамках ведомственного проекта «Развитие игровых видов спорта» предоставлена субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Орел» на развитие игровых видов спорта».

ИА “Орелград”