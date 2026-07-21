В Орле пройдёт фестиваль «Русское утро»

21.7.2026 | 13:50 Новости, Общество

Мероприятие запланировано на 2 августа.

Фото: rufestival.ru

Фестиваль состоится в городском парке с 11 до 22 часов. Вход будет свободным.

Как рассказали в Администрации Орла, в рамках мероприятия состоятся выставка изделий орловских мастеров и показ коллекции модной одежды с этническими мотивами. Будут проводиться мастер-классы. Также запланированы богатырские забавы от «Знаменской заставы».

Кульминацией праздника станет гала-концерт. Перед орловцами выступит группа «Арника» (из Воронежа), а также местные исполнители – Филипп Вейс («Период льда») и Владимир Вараксин («Туризм»), Максим Захаров (ZAHAROV 57), группа «Настоящие».

Фестиваль «Русское утро» проводится в рамках Года единства народов России.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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