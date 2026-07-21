Рынок неипотеки в России сократился на 10% за первое полугодие 2026 года

Жилье за наличные стали покупать реже.

По итогам первых шести месяцев 2026 года доля ипотечных сделок в сегменте многоквартирного жилья выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 43%. При этом доля покупок за собственные средства снизилась до 57%.

Как сообщается в исследовании, проведенном на основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2, за полугодие россияне заключили около 600 тысяч сделок по покупке квартир за наличный расчет – это на 10% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. В то же время на ипотечном рынке количество сделок выросло на 60%, превысив 478 тысяч.

Средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках на платформе М2 составила 6,1 млн рублей, что на 5% меньше, чем год назад. При этом на вторичном рынке средний чек вырос на 3% (до 6,2 млн рублей), тогда как на первичном, напротив, снизился на 14% – с 7,1 до 6,1 млн рублей.

Средний размер ипотечного кредита за полугодие составил 4,6 млн рублей (-6% к прошлому году). По льготным программам средний чек достиг 6 млн рублей (+3%), а по рыночной ипотеке – 3,2 млн рублей (+10%).

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что сокращение неипотечных сделок сопровождается ростом ипотечного рынка, чему способствовало снижение ставок вслед за ключевой. Он также указал на изменение структуры выдачи: доля госпрограмм уменьшается в пользу рыночных инструментов.

«Сохранение ценового разрыва между первичным и вторичным рынками перераспределяет спрос преимущественно на готовое жилье – там и фиксируется основной рост выдач по рыночным программам. Те, кто откладывал покупку из-за высоких ставок, возвращаются к стандартным продуктам», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний, комментируя ситуацию, отметил, что после рекордного прошлого года рынок неипотеки возвращается к привычным объемам, а спрос активно смещается в ипотечный сегмент. По его прогнозу, по итогам 2026 года доля сделок без заемных средств в многоквартирном сегменте снизится до 50%, при этом основной спрос будет приходиться на вторичный рынок.

В пятерку регионов-лидеров по числу неипотечных сделок вошли Москва (7,6% от общего числа по стране), Московская область (6,9%), Санкт-Петербург (5,1%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (3,8%).

ИА “Орелград”