Орловские осужденные сыграли в шахматы с мастером ФИДЕ

21.7.2026 | 11:07 Закон и порядок, Новости, Спорт

Сеанс одновременной игры прошёл в СИЗО №1 Орла.

Фото: Управление ФСИН по Орловской области

Акцию приурочили к Международному дню шахмат. Она проводится здесь не в первый раз.

Сеанс провёл заместитель директора Орловской шахматно-шашечной спортивной школы Евгений Платонов. Орловец является мастером ФИДЕ (Международной федерации шахмат).

Со стороны осужденных играли четверо человек из отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора.

Ни один из них не выиграл у мастера, однако Евгений Платонов отметил хорошую подготовку соперников, а также их интерес к данному виду спорта. Кроме того, в рамках акции он рассказал осужденным об истории шахмат и поделился с ними полезными рекомендациями.

Информацию сообщили в Управлении ФСИН по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU