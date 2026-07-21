Орловские осужденные сыграли в шахматы с мастером ФИДЕ

Сеанс одновременной игры прошёл в СИЗО №1 Орла.

Акцию приурочили к Международному дню шахмат. Она проводится здесь не в первый раз.

Сеанс провёл заместитель директора Орловской шахматно-шашечной спортивной школы Евгений Платонов. Орловец является мастером ФИДЕ (Международной федерации шахмат).

Со стороны осужденных играли четверо человек из отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора.

Ни один из них не выиграл у мастера, однако Евгений Платонов отметил хорошую подготовку соперников, а также их интерес к данному виду спорта. Кроме того, в рамках акции он рассказал осужденным об истории шахмат и поделился с ними полезными рекомендациями.

Информацию сообщили в Управлении ФСИН по Орловской области.

ИА «Орелград»