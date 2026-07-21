Под Орлом грузовик сбил ребёнка

21.7.2026 | 11:15 Новости, Происшествия

Мальчик 2018 года рождения госпитализирован.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП случилось накануне около 13 часов 20 минут. Как рассказали в ГАИ Орловской области, мальчика сбили в посёлке Зареченском на улице Царёв Брод у дома №30.

Мужчина 1984 года рождения ехал на грузовом автомобиле «Фиат» в сторону областного центра. В этот момент несовершеннолетний пешеход решил пересечь дорогу в неустановленном месте. Произошло столкновение.

Известно, что мальчик получил повреждения. Его госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Северном районе Орла случилось ДТП с участием мотоциклиста.

ИА «Орелград»


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