В Орловской области оценили природные аномалии

В 2025 году орловские аграрии пережили заморозки, переувлажнение почвы и сильную жару.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области в ежегодном докладе об экологической ситуации обобщил данные об аномальных погодных явлениях, которые наблюдались в регионе в 2025 году. В течение года метеостанции фиксировали опасные агрометеорологические явления, в том числе заморозки, переувлажнение почвы, суховеи и сильную жару. А наиболее сложным для сельского хозяйства выдался апрель, из-за возвратных холодов и переувлажнения.

Сообщается, например, что первая волна заморозков прошла по области в начале апреля 2025 года. С 7 по 14 апреля температура воздуха опускалась до минус 3,4°С в Болхове, минус 3,1°С во Мценске, минус 2,8°С в Орле, а на поверхности почвы мороз достигал минус 4,6°С в Дмитровске. Вторая волна холодов пришла 27-29 апреля и продолжилась в мае, в частности, заморозки фиксировались в период с 3 по 14 мая. В Ливнах 10-1 июля воздух прогревался до 35°С и выше. Это квалифицируется как опасное метеорологическое явление «сильная жара».

Наиболее масштабным аномальным явлением в прошлом году стало переувлажнение почвы. Весной оно началось в конце марта и затронуло все районы области. В Болхове и Мценске почва была переувлажнена с 22 марта по 17 апреля (по 27 дней), в Орле – с 22 марта по 19 апреля (29 дней), в Дмитровске и Верховье – с 22 марта по 17 и 14 апреля соответственно. Вторая волна переувлажнения пришлась на середину июня, например, Верховье пережило его с 13 июня по 2 июля (20 дней). Самая продолжительная осенняя волна началась 10-13 октября и сохранялась до 9-4 декабря (61-65 дней в зависимости от района), что серьезно затруднило сев озимых культур.

Суховей был зафиксирован в Ливенском районе с 9 по 11 июля. Ветер со скоростью более 7 м/с, температура выше 25°С и влажность не более 30 процентов наблюдались там три дня подряд. Это создало дополнительные риски для налива и созревания зерновых культур. Напомним, что в ноябре 2025 года на территории Орловской области была введена чрезвычайная ситуация в агропромышленном комплексе. За год это был единственный случай ЧС природного характера. Стоит добавить, что, по данным Главного управления МЧС России по Орловской области, промышленных аварий и катастроф в 2025 году не было зарегистрировано.

ИА “Орелград”