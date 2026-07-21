Орловское УФАС нашло нарушения в рекламе очередного банка

Ненадлежащая реклама распространялась в эфире радиостанции.

Орловское управление Федеральной антимонопольной службы признало ненадлежащей рекламу очередного банка, распространявшуюся в эфире радиостанции. Внимание антимонопольного органа привлекло рекламное сообщение, которое звучало так: «В Банке ПСБ вклад Огонь ставка от 30 процентов годовых». Проверяющие сочли, что в нем не был указан полный перечень условий оказания финансовой услуги, как того требует закон.

Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС России, отсутствие существенной части информации о рекламируемом товаре может привести к искажению смысла рекламы и ввести в заблуждение потребителей. В отношении банка уже возбуждено дело, организации грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ. Напомним, что это уже не первое подобное нарушение, выявленное Орловским УФАС за последние недели.

Ранее антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела в отношении Россельхозбанка по признакам нарушения Закона о рекламе. В ведомстве пояснили тогда, что на изученной рекламной конструкции в Орле было указано только привлекательное условие «кредиты на все, что хочется», без раскрытия существенных условий получения финансовой услуги. Кроме того, в рекламе не было обязательного предупреждения: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

Чуть ранее Орловское УФАС признало ненадлежащей рекламу, распространявшуюся на телеканале. В ролике обещали «кэшбэк до 3000 рублей по карте ОТП Банка», однако важные для потребителя условия бонусной программы были вынесены в мелкий дисклеймер и демонстрировались в общей сложности около 10 секунд. Экспертный совет УФАС единогласно решил, что за такой короткий промежуток времени потребитель физически не может воспринять всю информацию, а значит, реклама способна ввести его в заблуждение.

Во всех трех случаях нарушения были квалифицированы по статье 5 и статье 28 Федерального закона «О рекламе». Данные нормы требуют указывать все существенные условия финансовых услуг и не вводить потребителей в заблуждение. В случае нарушения указанных норм банкам грозят административные штрафы. Но стоит добавить, что решения антимонопольного органа, в свою очередь, могут быть обжалованы в вышестоящей ведомственной инстанции или в судебном порядке.

ИА “Орелград”