Долги орловцев по налогам сократились на 26,6 процента

Снижение объема задолженности произошло благодаря новому порядку взыскания.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, задолженность физических лиц по имущественным налогам по состоянию на 1 июля 2026 года сократилась на 26,6 процента по сравнению с началом года. В денежном выражении недоимка уменьшилась на 73,4 миллиона рублей. Специалисты считают, что на снижение уровня задолженности, прежде всего, повлиял новый порядок взыскания с граждан, который начали вводить осенью прошлого года.

Сначала он действовал в режиме переходного периода, но в 2026 году заработал полностью. В отличие от предыдущих лет теперь налоговый орган вправе автоматически списывать долги с банковских счетов граждан без обращения в суд. Но возможно это только при условии, что должник не заявил возражений по сумме задолженности. Если гражданин не согласен с начислением, он может обжаловать сумму. В этом случае оспариваемая часть долга исключается из сальдо единого налогового счета, а текущие платежи не направляются в счет погашения спорной задолженности. А разбирательство продолжается в судебном порядке.

Новый механизм не только упростил процедуру взыскания, но и мотивировал должников погашать обязательства добровольно. Эту тенденцию подтверждает и другая статистика, приведенная ранее региональным Управлением ФНС. Ведомство сообщало, например, что за аналогичный период поступления от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, составили 247 миллионов рублей. Это на 47 миллионов рублей, или на 23,5 процента больше, чем годом ранее.

Более 85 процентов всех поступлений в рамках банкротства, или 211 миллионов рублей, пришлось на согласительные процедуры, то есть на мировые соглашения и добровольное погашение долгов на стадии рассмотрения заявления о банкротстве. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 58 миллионов рублей, или в 1,3 раза.

В областной налоговой службе напоминают, что уточнить информацию о задолженности можно в личных кабинетах налогоплательщика на сайте ФНС или на портале госуслуг. Там же можно оплатить налоги в режиме онлайн или сформировать платежный документ. Погасить долги также можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», отделения банков или терминалы. Что касается условий нового порядка взыскания налоговой задолженности, то найти их можно на главной странице сайта ФНС России.

ИА “Орелград”