Жителей Воронца оставили без контейнеров для мусора

Суд обязал администрацию Троснянского района оборудовать такую площадку.

Кромской районный суд рассмотрел иск прокурора Троснянского района к местной администрации о понуждении ее выполнить мероприятия по устранению нарушений законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Поводом для обращения в суд послужила проверка, проведенная надзорным ведомством. В ходе проверки было установлено, что в селе Воронец Троснянского района вообще нет контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Фактически граждане, проживающие в этом населенном пункте, лишены возможности получать коммунальную услугу по вывозу мусора. Как сообщили в пресс-службе Кромского районного суда, прокурор потребовал обязать администрацию района оборудовать необходимые площадки в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также установить на них контейнеры.

Суд пришел к выводу, что требования прокурора обоснованы и удовлетворил иск. Он обязал администрацию Троснянского района оборудовать контейнерные площадки для сбора ТКО на территории села Воронец в соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, администрация обязана установить на обустроенных площадках контейнеры, отвечающие нормативным требованиям. отходов. Чиновникам отведено на это шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. За это время они должны успеть решить проблему с вывозом мусора, которая долгое время оставалась нерешенной для жителей села Воронец.

Напомним, что в Орловской области еще с 2018 года действует государственная программа обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. В ее рамках в 2025 году 1000 контейнеров были приобретены и переданы в муниципальные образования Орловской области. Кстати, в рамках реализации регионального проекта на 2025 год было запланировано достижение следующего показателя: доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных ТКО – 89,5 процента. Достигнутый показатель составил 44,5 процента.

Доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных ТКО по итогам 2025 года должна была составить 62,6 процента, но план был перевыполнен. Достигнутый показатель составил по итогам прошлого года 100 процентов. Добавим, что на территории Орловской области работают два полигона захоронения твердых коммунальных отходов во Мценске и Ливенском районе, а также объект размещения отходов на территории Орловского муниципального округа.

ИА “Орелград”