Студенты ОГУ смогут изучать новые технологии в Китае

21.7.2026 | 13:43 Новости, Образование, Транспорт

Орловский вуз подписал меморандум с институтом из города Чифэн.

Фото: oreluniver.ru

ОГУ будет сотрудничать с местным Внутреннемонгольским транспортным профессионально-техническим институтом. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Помимо прочего соглашение подразумевает обучение и стажировку орловских преподавателей и студентов в Китае на базе местных лабораторий. Интересно, что речь идёт о таких актуальных направлениях, как беспилотный автотранспорт и искусственный интеллект, а также об электромобилях.

Орловцы смогут практиковаться в учебных пространствах, созданных главными мировыми автоконцернами, и изучать последние разработки в транспортной сфере. Это позволит ОГУ повысить качество подготовки специалистов, а также внедрить в образовательный процесс уникальные компетенции.

От имени ОГУ меморандум заключил декан факультета среднего профессионального образования Андрей Корнеев, который посетил Чифэн и институт в текущем месяце.

ИА «Орелград»


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