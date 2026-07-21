Студенты ОГУ смогут изучать новые технологии в Китае

Орловский вуз подписал меморандум с институтом из города Чифэн.

ОГУ будет сотрудничать с местным Внутреннемонгольским транспортным профессионально-техническим институтом. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Помимо прочего соглашение подразумевает обучение и стажировку орловских преподавателей и студентов в Китае на базе местных лабораторий. Интересно, что речь идёт о таких актуальных направлениях, как беспилотный автотранспорт и искусственный интеллект, а также об электромобилях.

Орловцы смогут практиковаться в учебных пространствах, созданных главными мировыми автоконцернами, и изучать последние разработки в транспортной сфере. Это позволит ОГУ повысить качество подготовки специалистов, а также внедрить в образовательный процесс уникальные компетенции.

От имени ОГУ меморандум заключил декан факультета среднего профессионального образования Андрей Корнеев, который посетил Чифэн и институт в текущем месяце.

ИА «Орелград»