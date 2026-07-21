Под Ливнами увековечили жертв незаконных репрессий

21.7.2026 | 11:30 Новости, Общество

Речь идёт о тех, кто погиб в тридцатые годы двадцатого века.

Фото: vk.ru/club162885605

Мемориальные доски с новыми именами установили в часовне «Во имя новомучеников и исповедников Российских».

Она находится в Ливенском районе в урочище Липовчик. В 1937 и 1938 годах здесь проходили расстрелы репрессированных. Впоследствии казнённые были реабилитированы.

Как пишет издание «Уездный город. Ливны», новые мемориальные доски установили представители орловского казачества. А именно – Орловского регионального отделения Союза Казаков Воинов России и Зарубежья.

В перечне незаконно репрессированных, размещённом в часовне, прибавилось около 1000 имён.

ИА «Орелград»


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