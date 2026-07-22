51 орловская НКО получит гранты на развитие гражданского общества

Общая сумма поддержки составила 24,6 миллиона рублей.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области издал приказ об утверждении итогов конкурса на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям. Общая сумма поддержки составила 24,6 миллиона рублей, средства выделены из областного бюджета. Всего на конкурс поступило 70 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций региона (СО НКО). Все они были признаны соответствующими требованиям и допущены до этапа независимой экспертной оценки.

Заявки оценивали девять экспертов в сфере гражданского общества. По итогам рейтинга гранты получила 51 организация. Самый высокий балл набрал проект «Семейная пекарня» местной религиозной организации «Православный Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте» поселка Знаменка. Второй результат – у благотворительного фонда «Содействие» с проектом «Здоровый диалог: медики и пациенты». Тройку лидеров замкнула Ассоциация общественных объединений «Общественный союз Орловской области» с проектом «Путь интеграции».

Среди победителей оказались проекты самой разной направленности, в том числе патриотические, социальные, культурные и спортивные. Например, гранты получили региональное отделение «Союза театральных деятелей» с проектом «СВО-1700», Орловская региональная общественная организация ветеранов боевых действий с проектом «Наследие победы 2.0», Орловское краеведческое общество с марафоном «Верстание на службу», Орловский фонд развития культуры и креативных индустрий с проектом «За жизнь без страха 2.0».

«Проект «За жизнь без страха 2.0» – продолжение нашей работы по созданию безопасного культурного пространства для жителей Орловской области. Благодарим департамент за высокую оценку и доверие. Грант позволит масштабировать опыт и охватить еще больше людей, нуждающихся в поддержке и просвещении. Культура и креативные индустрии способны решать самые сложные социальные задачи, и наш проект тому подтверждение», – так прокомментировала успех исполняющая обязанности ректора ОГИК Ирина Ефименко.

Почти все победители получили запрашиваемые суммы в полном объеме – по 500 тысяч рублей. Исключение составила региональная общественная организация «Союз женщин Орловской области», которой одобрили чуть меньший грант вместо запрошенной суммы в связи с корректировкой бюджета конкурса. В предоставлении грантов было отказано 19 организациям.

ИА “Орелград”