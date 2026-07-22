На Орловщине торговали продуктами с аннулированными сертификатами

С начала года Россельхознадзор выявил 40 таких случаев.

Информацию сообщили в орловском управлении ведомства. Указывается, что это, в основном, молочная продукция, а также корма и добавки.

Например, в текущем месяце в Дмитровске продавали «Корм консервированный полнорационный для кошек: с кроликом в желе». Однако производственный сертификат, выданный на эту продукцию, был аннулирован (так как транзакцию оформили с ошибкой).

В качестве нарушителей выступали 20 хозяйствующих субъектов Орловской области. Причём разного «калибра» – от крупных сетей до небольших точек. Всем им объявили предостережения.

Отклонения от норм законодательства выявили при анализе данных системы «Честный знак».

ИА «Орелград»