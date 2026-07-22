Орловцев призвали сообщать в полицию о наркоплантаторах

В Орловской области стартовал первый этап операции «Мак-2026».

По 29 июля на территории Орловской области продлится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2026». Как сообщил в пресс-службе регионального Управления МВД, это ежегодное мероприятие направлено на выявление и пресечение каналов поступления наркотических веществ растительного происхождения, ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства. Еще одной задачей операции является перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотиков.

В ходе операции полицейские традиционно повышенное внимание уделяют очагам дикого произрастания наркосодержащих растений и фактам их культивации. «Если вам известно о случаях незаконного оборота наркотиков, распространения и потребления запрещенных веществ, вовлечения молодежи в противоправную деятельность или о местах произрастания дикорастущих наркорастений, сообщить информацию можно по телефону доверия УМВД России по Орловской области: 41-38-56. Конфиденциальность гарантируется», – призывают в УМВД.

По данным ведомства, в первом полугодии 2026 года сотрудники органов внутренних дел региона пресекли 187 фактов незаконного оборота наркотических средств, 155 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. 99 выявленных преступных эпизодов были совершены в крупном и особо крупном размере, 117 были связаны со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота за полгода было изъято 28,7 килограмма наркотических средств. К уголовной ответственности привлечен 91 человек.

Кроме того, пресечено 250 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, к ответственности привлечено 192 физических и три юридических лица. Суды наложили на них штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей. В рамках антинаркотической пропаганды сотрудники УКОН УМВД за полгода провели 166 профилактических мероприятий, в которых приняли участие 10,6 тысячи человек, включая 5,4 тысячи детей и подростков.

ИА “Орелград”