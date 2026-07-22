«АС Монтаж» предъявили иск на 711 миллионов

22.7.2026 | 13:55 Закон и порядок, Новости, Образование

Речь идёт о строительстве школы в Жилина.

Фото: Портал Орловской области

Иск поступил в Арбитражный суд Орловской области. Заявителем выступает прокуратура, ответчиками – «Орёлгосзаказчик» и ООО «АС Монтаж». Последнему предъявлены требования о взыскании 711 миллионов 252 тысяч 480 рублей и 33 копеек.

Как рассказали в пресс-службе суда, основанием стало нарушение сроков контракта. Прокуратура требует возместить ущерб, нанесённый бюджету, а также признать незаконным бездействие «Орёлгосзаказчика», который не расторг контракт в положенные сроки.

Напомним, контракт на создание школы на 1225 учащихся в Орловском муниципальном округе заключили в 2023 году. В торжественной церемонии закладки объекта принимал участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

ИА «Орелград»


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