«АС Монтаж» предъявили иск на 711 миллионов

Речь идёт о строительстве школы в Жилина.

Иск поступил в Арбитражный суд Орловской области. Заявителем выступает прокуратура, ответчиками – «Орёлгосзаказчик» и ООО «АС Монтаж». Последнему предъявлены требования о взыскании 711 миллионов 252 тысяч 480 рублей и 33 копеек.

Как рассказали в пресс-службе суда, основанием стало нарушение сроков контракта. Прокуратура требует возместить ущерб, нанесённый бюджету, а также признать незаконным бездействие «Орёлгосзаказчика», который не расторг контракт в положенные сроки.

Напомним, контракт на создание школы на 1225 учащихся в Орловском муниципальном округе заключили в 2023 году. В торжественной церемонии закладки объекта принимал участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

ИА «Орелград»